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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-президент США Картер заявил о приближении Америки к пропасти

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и, если не принять меры, столкнется с гражданским конфликтом, написал в статье для The New York Times экс-президент США Джимми Картер. Бывший глава государства напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне.

Источник: AP 2021

«Разъяренная толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти», — заявил Картер.

Он указал, что бывшие президенты осудили действия протестующих и подтвердили легитимность выборов 2020 года.

По словам Картера, тогда возникла надежда, что захват здания американского парламента «потрясет» нацию и остановит ее поляризацию по политическим взглядам, однако сейчас американские ценности оказались под угрозой.

«Наша великая нация сейчас балансирует на краю расширяющейся пропасти. <…> Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию», — написал он.

Бывший президент привел данные исследования, согласно которому 36% американцев считают, что США придется применить силу, чтобы «спасти» американский образ жизни. Политик уверен, что это угрожает демократии.

Картер призвал американцев следовать фундаментальным конституционным принципам и законам, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.

Шестого января прошлого года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.

За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило Министерство юстиции.

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