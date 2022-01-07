Экс-советник Назарбаева обвинил спецслужбы Казахстана в предательстве

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях боевиков, заявил в эфире одного из каналов национального телевизионного информационного агентства «Хабар» бывший министр информации и экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
Национальное предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал. Это страшное государственное преступление.
цитирует слова Ертысбаева Telegram-канал Nur.kz
Говоря о беспорядках, произошедших в Казахстане в последние дни, бывший министр отметил, что события такого масштаба (по словам нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов) были бы невозможны без «предателей в высших эшелонах власти» и особенно в правоохранительных органах.
«Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт [Алма-Аты] была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алма-Ате, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны», — сказал Ертысбаев.
Экс-министр предположил, что целью заговорщиков было отстранение от власти президента Токаева.
В пятницу, 7 января, Токаев обвинил спецслужбы страны в том, что те «проспали» подпольную подготовку терактов.
«Предстоит “разбор полетов” в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Критически важно понять, почему государство “проспало” подпольную подготовку терактов и спящих ячеек боевиков», — сказал президент.
5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. И Масимова, бывшего премьер-министра Казахстана, и Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее называли возможными кандидатами на пост главы государства.
7 января издание Orda.kz сообщило о задержании Абиша. Однако затем само издание опровергло свою новость, объяснив случившееся тем, что их источник допустил ошибку.