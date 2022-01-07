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22:53 (мск), источник: © РИА Новости

Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Некоторые требования России к США в сфере безопасности «абсолютно невыполнимы», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Источник: РИА "Новости"

«Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал он журналистам.

По его словам, Москва знает, какие требования не могут быть выполнены, но знает и о сферах, где диалог может быть.

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На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.

Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

Российский лидер ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

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