Столтенберг пообещал не дать России создать «второсортных» членов НАТО

НАТО не пойдет на уступки в вопросе сохранения за каждым отдельно взятым государством права самостоятельно выбирать, присоединяться ему к альянсу или нет. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не позволит России накладывать на него некие односторонние ограничения либо добиться того, чтобы какое-то из входящих в НАТО государств считалось «второсортным» и не подлежащим защите.
«Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, которых НАТО как альянсу не позволено защищать», — заявил Столтенберг (цитата по Reuters).
12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, оно станет первым за 2,5 года. На переговорах будет обсуждаться ситуация на Украине и европейская безопасность, а также «проблемы военных действий, взаимной транспарентности и снижения рисков», сообщал Столтенберг. Россию на встрече будут представлять заместители министров иностранных дел и обороны.
До заседания Совета там же, в Брюсселе, пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Ее участники обсудят «сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности».
В преддверии переговоров между Россией и Североатлантическим альянсом главы МИД стран, входящих в НАТО, подтвердили свою сплоченность против любой российской «агрессии» в отношении Украины. Они провели видеоконференцию в пятницу, передает Reuters. На ней министры также подчеркнули, что многие требования России по гарантиям безопасности «неприемлемы».
Речь идет о проекте гарантий безопасности, который Россия направила НАТО и США в декабре. В нем речь шла, в том числе, о нерасширении НАТО на восток и о гарантиях того, что республики бывшего СССР не вступят в блок.
Евгений Калюков, Мария Лисицына