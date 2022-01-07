Президент Казахстана Токаев заявил о 20 тысячах террористов, участвовавших в нападениях

«Бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском. На Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак, а общее число атакующих — 20 тыс.», — написал Токаев в Twitter на английском языке.
Токаев пообещал защищать иностранное имущество и инвестиции в стране. «Казахстан продолжит обеспечивать безопасности и защиту зарубежных дипломатических миссий, а также работников и собственности иностранных компаний и инвесторов… Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций продолжит оставаться ключевой стратегией Казахстана», — написал он.
В Казахстане со 2 января шли массовые протесты, поводом для которых стало повышение цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибли десятки человек, сотни получили ранения, ущерб бизнесу оценивается в более чем $183 млн. Сегодня силы ОДКБ начали работу в стране, а господин Токаев приказал без предупреждения стрелять по «бандитам и террористам». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал неясными привлечение внешних сил и сказал, что «когда русские у тебя в доме, иногда очень трудно заставить их уйти».