Кабмину Великобритании представили варианты действия при вторжении РФ на Украину

Радакин отметил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.
Он также подчеркнул, что Великобритания в ближайшее время планирует начать разрабатывать гиперзвуковое оружие. Это обусловлено наличием такого типа вооружения у России.
«У нас нет их (гиперзвуковых ракет), мы должны обладать ими», — заявил Радакин.
Ранее отставной маршал британский авиации Эдвард Стрингер выразил мнение о том, что Иран, Россия, Китай и КНДР могли стоять за осуществленной в марте прошлого года кибератакой на технические ресурсы Академии Минобороны Великобритании.
Стрингер, уволившийся из вооруженных сил в августе, сказал, что «изощренный» взлом, обнаруженный в марте прошлого года, побудил Академию обороны ускорить выполнение планов по восстановлению всей своей сети и повышению ее устойчивости.
Отвечая на вопрос, кого он подозревает, Стрингер отметил, что такие государства, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея «имеют возможность» провести такой взлом.