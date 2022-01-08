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Фоторепортажи
15:35 (мск), источник: РБК

Власти Казахстана заморозили тарифы на услуги ЖКХ на полгода

Министерство национальной экономики Казахстана заморозило тарифы на коммунальные услуги до лета 2022 года. Об этом сообщило ведомство. Речь идет о ценах на водоснабжение, отопление, газоснабжение и электричество, уточнили там.

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«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее наложить мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ на 180 дней предложил президент Касым-Жомарт Токаев из-за беспорядков в стране. Он также поручил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в том числе муку, хлеб, макаронные изделия, соль, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядину и курицу, молоко, картофель.

Кроме того, власти установили предельные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Именно из-за подорожания в два раза топлива в стране начались протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки.

Из-за обострения обстановки в Казахстане ввели чрезвычайное положение. Правительство сложило полномочия. По мнению Токаева, за событиями в стране стоят «вооруженные и подготовленные бандиты», в том числе иностранцы. Он попросил о помощи страны ОДКБ, те отправили миротворцев.

8 января стало известно, что в ценовом сговоре заподозрили 180 газовых компаний. Большинство из них находятся в Мангистауской области (85), где вспыхнули протесты. Четыре компании уже оштрафованы.

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