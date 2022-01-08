В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Посольство Армении в РФ получило письмо с угрозами о минировании, информация передана в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
«На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана», — сообщил представитель посольства.
По его словам, в связи с угрозой взрыва были приняты соответствующие меры, информация передана в правоохранительные органы.
«Они сейчас разбираются», — добавил собеседник агентства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.