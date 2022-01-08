Путин переиграл Запад с разгромным счетом, заявил экс-представитель НАТО

«Он получил все, он уделал всех, <…>, нашими же руками», — посетовал бывший американский военный.
По его мнению, украинцы совершают ошибку, поддерживая действующего главу Белого дома Джо Байдена, который идет на значительные уступки Москве во многих вопросах.
При нем Вашингтон снял санкции с «Северного потока — 2», отказался поставлять на Украину летальные виды оружия и отправлять войска в эту страну для противостояния с Россией, перечислил Табах.
Как напомнил экс-представитель НАТО, Байден на первых этапах своего правления обещал «не считаться» с Москвой и ввести жесткие санкции.
«А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: “в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке”, — возмутился он.
Бывший военный Североатлантического альянса добавил, что президент США препятствует добыче нефти и газа в стране, чем создает дефицит топлива. Это позволило российской экономике «обогатиться» за счет роста спроса на энергоресурсы, подытожил Табах.