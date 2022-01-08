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Фоторепортажи
22:17 (мск), источник: © РИА Новости

США не имеют отношения к событиям в Казахстане, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. США не имеют отношения к событиям в Казахстане, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Источник: AP 2021

«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», — заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

Он заявил, что спрашивать о возможном влиянии событий в Казахстане на ситуацию вокруг Украины и переговоры РФ и США о стратегической стабильности «нужно в Кремле».

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