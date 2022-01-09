Блинкен пообещал Боррелю серьезный ответ на агрессию России против Украины

«Госсекретарь подтвердил свою приверженность укреплению сотрудничества между США и ЕС и решении общих проблем. Секретарь Блинкен подчеркнул важность координированных действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезный ответ», — указано в сообщении на сайте Госдепа.
Стороны, как и несколько недель назад, также обсудили «обеспокоенности, вызванные политическим давлением на Литву и экономическим принуждением со стороны КНР». Напомним, Литва и КНР находятся в дипломатическом и экономическом конфликте из-за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. В декабре КНР заблокировал транзит литовских грузов.
Ранее чиновники США представили прессе варианты санкций, которые могут быть наложены на Россию в случае нападения на Украину. По сообщению The New York Times (NYT), ограничения затронут поставки всей потребительской электроники, в том числе произведенной в Европе и Южной Корее. США также готовы наложить на Россию наиболее жесткие экспортные ограничения, как в Кубе, Иране, КНДР и Сирии, сообщили Reuters и Associated Press. В разговоре с NYT некоторые европейские чиновники отметили, что неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары винить в этом президента России Владимира Путина или же США с союзниками.