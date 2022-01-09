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05:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен пообещал Боррелю серьезный ответ на агрессию России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, сообщила американская сторона. В ходе диалога Блинкен сказал, что США дадут серьезный ответ на любую будущую агрессию РФ в адрес Украины.

Источник: AP 2021

«Госсекретарь подтвердил свою приверженность укреплению сотрудничества между США и ЕС и решении общих проблем. Секретарь Блинкен подчеркнул важность координированных действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезный ответ», — указано в сообщении на сайте Госдепа.

Стороны, как и несколько недель назад, также обсудили «обеспокоенности, вызванные политическим давлением на Литву и экономическим принуждением со стороны КНР». Напомним, Литва и КНР находятся в дипломатическом и экономическом конфликте из-за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. В декабре КНР заблокировал транзит литовских грузов.

Ранее чиновники США представили прессе варианты санкций, которые могут быть наложены на Россию в случае нападения на Украину. По сообщению The New York Times (NYT), ограничения затронут поставки всей потребительской электроники, в том числе произведенной в Европе и Южной Корее. США также готовы наложить на Россию наиболее жесткие экспортные ограничения, как в Кубе, Иране, КНДР и Сирии, сообщили Reuters и Associated Press. В разговоре с NYT некоторые европейские чиновники отметили, что неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары винить в этом президента России Владимира Путина или же США с союзниками.

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