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08:20 (мск), источник: © РИА Новости

Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Источник: Reuters

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — говорится в заявлении Укибая.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.

Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны.
Айдос Укибай
пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева

Он отметил, что Назарбаев и Токаев «всегда были “по одну сторону баррикад”, защищая свой народ, страну и будущее нации». «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», — сказал пресс-секретарь Назарбаева.

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