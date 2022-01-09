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Фоторепортажи
12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время информационная война идет на всех фронтах, и Москва не имеет права в ней проигрывать.

Источник: РИА "Новости"

Таким мнением глава военного ведомства поделился в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — прокомментировал Шойгу работу Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, которой и был посвящен выпуск.

Об информационной войне против России министр обороны заявлял еще в 2016 году. По его словам, тогда США и НАТО не оставляли попыток навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы.

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