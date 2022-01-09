Киргизия заявила о непричастности своих граждан к беспорядкам в Казахстане

«Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерству в Казахстане», — говорится в сообщении.
Ранее в Казахстане по подозрению в участии в протестах задержали киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Рузахунов не является не террористом. По его словам, музыкант «оказался не в то время не в том месте», сообщали «РИА Новости».
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист», — сказал Ташиев.
По данным МВД Казахстана, среди задержанных за беспорядки есть иностранцы. 8 января сообщалось о более 4200 задержанных, 9 января их количество увеличилось до 5800 человек.
На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу президента Касым-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.