Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: введение первого в мире подоходного налогаТеррористический акт в Кизляре, Ясский мирный договор и другие события этого дня
Фоторепортажи
14:51 (мск), источник: Life.ru

Захарова: Около 1600 россиян захотели вернуться на родину вывозными рейсами из Казахстана

Перелёты осуществляют самолёты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

МИД РФ зарегистрировал около 1600 заявок российских граждан, желающих улететь в Россию из Казахстана вывозными рейсами. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — подчеркнула дипломат.

Полёты будут осуществляться самолётами военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ при участии Посольства России в Казахстане, Генерального консульства в Алма-Ате и Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ранее Лайф рассказывал, что дипломаты помогли вернуться из Казахстана группе российских школьников. Дети находились на сборах в республике, где внезапно вспыхнули беспорядки. Из-за отмены рейсов возвращать их пришлось автобусами через Бишкек.

 Как тайная правительственная организация ликвидировала в 1990-х годах глав
Психологи назвали 7 приёмов, повышающих жизнеспособность в 240 раз
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь