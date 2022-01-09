Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В зоопарке Берлина животных накормили рождественскими елками Это многолетняя традиция, которая нравится как животным, так и людям
Фоторепортажи
15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

США пояснили возмутившие МИД России слова Блинкена

Белый дом прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, возмутившие Министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом 9 января сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — пояснил представитель американской администрации в ходе специального телефонного брифинга.

По его словам, Москва озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласился.

Ранее Блинкен отреагировал на решение властей Казахстана обратиться на фоне массовых беспорядков за помощью к силам Организации Договора о коллективной безопасности. «Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что не понимает, зачем Казахстану потребовалась помощь извне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамским данное заявление.

 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь