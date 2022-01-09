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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Пресс-секретарь Токаева назвал срок нахождения миротворцев ОДКБ в Казахстане

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали назвал вероятный срок нахождения в республике миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, пробудут одну неделю», — заявил Уали в интервью гостелеканалу «Хабар 24».

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате.

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Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы ОДКБ будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Командующий миротворцами Андрей Сердюков рассказал, что подразделения выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах.

Министерство обороны России сообщило, что подразделения российского контингента начали тренировки на аэродроме Алма-Аты, «в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций».

10 января состоится онлайн-конференция лидеров стран ОДКБ.

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