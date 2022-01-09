США допустили, что могут восстановить договор с Россией о ракетах

Россия и США могут восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которых Вашингтон вышел при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC.
Он пояснил, что «могут быть основания для продления» соглашений в рамках переговоров по вопросам безопасности. На этот шаг США могут пойти для «устранения любых законных опасений, которые могут возникнуть у России», пояснил Блинкен.
Блинкен заверил, что Вашингтон ищет «основания для прогресса» в переговорах с Москвой перед двусторонней встречей. Однако реальный дипломатический прогресс труднодостижим в условиях, когда «Россия приставила пистолет к голове Украины», указал госсекретарь США.
Он напомнил, что уже заключены договоренности в отношении размещения обычных вооружений и масштабах учений в Европе. Если Москва перестанет нарушать эти соглашения, есть основания для деэскалации напряженности и создания большего доверия, обеспечения большей прозрачности, указал Блинкен. По его словам, в случае «новой агрессии» Москвы против Киева справедливым сценарием станет укрепление НАТО своих позиций на восточном фланге, граничащем с Россией.
Диалог России и США по гарантиям безопасности начнется вечером 9 января в «узком составе», затем 10 января переговоры продолжатся. Москву на них представят заместители министров обороны и иностранных дел.
Ключевой темой обсуждения на переговорах станут российские предложения по гарантиям безопасности, проекты соглашений которых Москва передала США в середине декабря, в их числе требование не принимать в состав НАТО страны бывшего СССР. Это произошло на фоне публикаций в западных изданиях о скоплении российских войск у границ с Украиной, СМИ и официальные лица США и Евросоюза высказывали опасения о возможных планах по вторжению России на Украину.
Президент России Владимир Путин назвал внешнюю политику страны миролюбивой, однако отметил, что Москва вправе защищать свою безопасность.
По его словам, если инициатива России будет отклонена, Москва может ответить «самым разным» образом.
Замглавы МИДа Александр Грушко посоветовал либо отнестись к предложениям серьезно, либо готовиться к «военно-технической альтернативе». Замглавы МИДа Сергей Рябков предупредил, что Москва «не пойдет ни на какие уступки».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины в альянсе. Он не раз указывал, что решение будет принимать лишь Киев и государства — члены НАТО. По словам Блинкена, в предложениях Москвы есть «очевидные непроходные элементы». Он пообещал «суровый ответ» на любую агрессию России против Украины.
США официально вышли из ДРСМД в начале августа 2019 года. Как сочли в Вашингтоне и НАТО, развертывание Москвой ракеты 9М729 нарушило условия договора. Россия озвучила аналогичные претензии в адрес США. Спустя две недели после выхода из соглашения США испытали ракету с дальностью, которая была запрещена документом. Путин поручил зеркально отвечать на действия США.
ДРСМД действовал с лета 1988 года. Соглашение запрещало производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.
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