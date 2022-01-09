Столтенберг не исключил политического решения разногласий с Россией

Россия и НАТО могут найти политическое решение разногласий, хотя угроза конфликта все еще сохраняется, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Financial Times.
«Можно найти решение, политическое решение, а также учесть озабоченности России… Однако риск конфликта сохраняется», — сказал он.
Столтенберг вспомнил об истории России, которая, по его словам, «на протяжении веков переживала конфликты с соседями». Однако сейчас существует альтернатива: сотрудничество с альянсом, указал генсек.
Он отметил, что США и НАТО готовы обсуждать с Россией такие возможные меры по разрядке напряженности, как контроль над вооружениями и обеспечение большей прозрачности учений. Требования же Москвы по гарантиям безопасности, в частности, касаются запрета на вступление Украины и других постсоветских стран в блок и военную деятельность на территории этих государств. Столтенберг ранее уже исключил уступки России по Украине.
Генсек НАТО призвал «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что не ожидает прогресса по итогам переговоров с Россией в условиях, когда она «приставила оружие к голове Украины» и сосредоточила войска у ее границ. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в то же время предупредил, что Россия, если ей не удастся добиться от Запада гарантий безопасности, может прибегнуть к другим средствам для «устрашения оппонентов» и сдерживания угрозы.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о желании России получить от западных стран юридические гарантии. Этот вопрос он поднимал, в частности, во время разговора с американским коллегой Джо Байденом в декабре.
Позже МИД обнародовал проекты договоренностей с Соединенными Штатами и НАТО. В них среди прочего содержатся пункты об отказе альянса от продвижения на восток, невступлении в него стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины.
На следующей неделе пройдет серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ.