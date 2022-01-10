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02:35 (мск), источник: Forbes

США рассказали о своей позиции на переговорах с Россией в Женеве

Госдепартамент сообщил об итогах предварительных переговоров с представителями России в Женеве. Они прошли вечером, 9 января, российскую сторону представлял замглавы МИДа Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и директор по операциям Объединенного штаба Джеймс Мингус, говорится в сообщении Госдепа.

Источник: Reuters

Шерман на встрече отметила приверженность США принципам суверенитета, территориальной целостности и свободе государств вступать в те или иные союзы. Замгоссекретаря выступила за «подлинный прогресс посредством дипломатии» в обсуждении тем переговоров.

Она заявила, что Соединенные Штаты «не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров».

По ее словам, США на внеочередном заседании Диалога по стратегической стабильности (SSD, переговоры Россия—США, которые пройдут в Женеве 10 января) обсудят некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, а не европейскую безопасность. Обсуждение определенных тем «будет зарезервировано для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января», отмечается в пресс-релизе Госдепартамента со ссылкой на Шерман.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее назвал «в принципе деловыми» двухчасовые предварительные переговоры в Женеве по вопросам безопасности в Европе, которые он провел с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Встреча Рябкова и Шерман предваряет череду переговоров по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины. 10 января в Женеве пройдут переговоры России и США, 12 января в Брюсселе — Совета Россия—НАТО, 13 января в Вене — постоянных представителей стран ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

В середине прошлого месяца после переговоров президентов США и России, состоявшихся 7 декабря, Москва предложила свои проекты соглашений о гарантиях безопасности — с США и НАТО. Они предусматривают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение вооружений.

Россия отрицает планы вторжения на территорию Украины, которого опасаются представители США и НАТО. НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике, Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года, заявил в воскресенье ТАСС Рябков, прибывший на переговоры по гарантиям безопасности. Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина, что Россия столкнется с беспрецедентными экономическими санкциями в случае агрессии против Украины. Путин заявил, что это было бы колоссальной ошибкой, которая привела бы к полному разрыву отношений.

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