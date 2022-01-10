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Фоторепортажи
03:30 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Казахстана заявил об участии ответственных за беспорядки в боевых действиях

В беспорядках, в которые переросли протесты в Казахстане, были задействованы участники боевых действий на стороне исламистов, заявил МИД страны. Согласно его комментарию, их готовили за рубежом.

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фотографии

«По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в “горячих точках” на стороне радикальных исламистских группировок», — передается сообщение МИДа в канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором после беспорядков в стране начали публиковать официальные заявления властей.

По сообщению министерства, Казахстан «подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом». Полиция и армия страны, по его заявлению, противостоят «террористам, а не “мирным протестующим”».

Отметим, что сегодня посол России в США Анатолий Антонов заявил, что к беспорядкам в Казахстана причастны «тысячи джихадистов и мародеров». Ранее власти страны утверждали, что в числе задержанных есть значительное количество иностранцев. Однако единственным показанным в государственных СМИ задержанным иностранцем оказался джазовый музыкант из Киргизии, выехавший в страну на гастроли.

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