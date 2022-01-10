МИД Казахстана заявил об участии ответственных за беспорядки в боевых действиях

«По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в “горячих точках” на стороне радикальных исламистских группировок», — передается сообщение МИДа в канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором после беспорядков в стране начали публиковать официальные заявления властей.
По сообщению министерства, Казахстан «подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом». Полиция и армия страны, по его заявлению, противостоят «террористам, а не “мирным протестующим”».
Отметим, что сегодня посол России в США Анатолий Антонов заявил, что к беспорядкам в Казахстана причастны «тысячи джихадистов и мародеров». Ранее власти страны утверждали, что в числе задержанных есть значительное количество иностранцев. Однако единственным показанным в государственных СМИ задержанным иностранцем оказался джазовый музыкант из Киргизии, выехавший в страну на гастроли.