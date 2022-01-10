Рябков заявил о дискомфорте американской стороны в переговорах с Россией

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — сказал Рябков «РИА Новости».
Это второй комментарий Рябкова по окончанию предварительный переговоров. Перед этим он охарактеризовал диалог как сложный, но деловой, и сказал, что российская сторона руководствуется оптимизмом.
Шерман, по сообщению Госдепартамента, сказала ему в ходе диалога что США не будут обсуждать вопросы европейской безопасности без своих союзников и партнеров в Европе.
Сегодня в Женеве начнется основной раунд российско-американских переговоров, за ними 12 января последует Совет Россия—НАТО в Брюсселе, а 13 января — встреча постпредов стран ОБСЕ в Вене. В центре внимания всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, подразумевающее среди прочего отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в Восточной Европе.