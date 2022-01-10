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06:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков заявил о дискомфорте американской стороны в переговорах с Россией

Партнеры США по НАТО, проявляющие русофобские настроения, не позволяют американской делегации комфортно вести диалог с Россией, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Его комментарии появились после окончания предварительных переговоров в Женеве с делегацией США под руководством первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман.

Источник: AP 2021

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — сказал Рябков «РИА Новости».

Это второй комментарий Рябкова по окончанию предварительный переговоров. Перед этим он охарактеризовал диалог как сложный, но деловой, и сказал, что российская сторона руководствуется оптимизмом.

Шерман, по сообщению Госдепартамента, сказала ему в ходе диалога что США не будут обсуждать вопросы европейской безопасности без своих союзников и партнеров в Европе.

Сегодня в Женеве начнется основной раунд российско-американских переговоров, за ними 12 января последует Совет Россия—НАТО в Брюсселе, а 13 января — встреча постпредов стран ОБСЕ в Вене. В центре внимания всех встреч — требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, подразумевающее среди прочего отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в Восточной Европе.

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