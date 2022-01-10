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07:53 (мск), источник: © РИА Новости

Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы локально

НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах Казахстана и будут обеспечивать охрану объектов на местах, после стабилизации обстановки весь миротворческий контингент будет выведен, сообщил госсекретарь страны Ерлан Карин.

Источник: РИА "Новости"

«Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера. Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны», — написал Карин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что «миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени».

«После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны», — добавил госсекретарь Казахстана.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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