Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 январяСоздание Лиги Наций, открытие первого в мире метро, сход лавины с горы Невадо-Уаскаран в Перу и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Ангелу Меркель проводили с поста канцлера
09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Киргизии пропустит заседание ОДКБ по Казахстану

Президент Киргизии Садыр Жапаров пропустит онлайн-заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященной ситуации в Казахстане. Об этом сообщает 24.kg.

Источник: РИА "Новости"

С 10 января Жапаров взял краткосрочный отпуск. Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров примет вместо него участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в сессии по видеосвязи будут участвовать лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью в ОДКБ. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что миротворцы могут пробыть в стране неделю.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь