09:30 (мск), источник: РБК
Комитет нацбезопасности заявил о стабилизации ситуации в Казахстане
Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать и взять под контроль. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности страны (КНБ).
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«Республиканские и региональные оперативные штабы по борьбе с терроризмом обезвредили очаги террористической угрозы. Освобождены все административные объекты, захваченные террористами», — подчеркнули в КНБ.
Также силовикам удалось обеспечить безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия и боеприпасов. В данные момент КНБ ведет работу по выявлению мест возможного укрытия боевиков и участников беспорядков в стране.
В пресс-службе призвали жителей страны оказать содействие в выявлении причастных к террористической деятельности лиц, а также добровольно сдать похищенное в ходе беспорядков оружие.