11:29 (мск), источник: ТАСС
Путин: миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период
Президент РФ назвал миротворческую операцию ОДКБ исключительно своевременной и легитимной.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период, после выполнения функций он будет выведен из республики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин назвал миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной. ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно, сказал российский лидер.
Он отметил, что командующий миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков знает свое дело. «В состав [миротворческого] контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения Воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело», — сказал Путин.
Как отметил президент, Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами. «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — сказал российский лидер.
По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом. В Казахстане применялись известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков, сказал он. Путин заявил о своем полном согласии с утверждением, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии.
Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков, сказал Путин.
Путин уверен, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны. «В этом ни на секунду не сомневаюсь», — сказал глава российского государства.
Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии «цветных революций», сказал Путин. Ситуация в Казахстане — не первая попытка вмешательства извне во внутренние дела ОДКБ, заявил президент.
Путин предложил поручить секретарям совбезов стран ОДКБ представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох, сказал Путин. По его словам, Россия намерена и далее уделять приоритетное внимание укреплению отношений со всеми странами ОДКБ.