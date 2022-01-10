12:09 (мск), источник: Аргументы и факты
Что происходит в Казахстане? Ситуация на 10 января
В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.
«В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан», — говорится в тексте указа главы государства.
Ситуация в стране обострилась 2 января, когда в городе Жанаозен Мангистауской области начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре после этого митинги переросли в массовые беспорядки по всей стране. Участники протестов требовали сменить правящий режим и провести реформы. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Кроме этого, Токаев на фоне протестов сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.
С 5 по 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. АиФ.ru рассказывает об основных событиях в Казахстане, произошедших к утру 10 января.
По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем.
«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
В КНБ призвали граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности, а также в добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков.
В пресс-службе КНБ также сообщили о смерти полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева. Его нашли мертвым во дворе его дома. По факту случившегося начато досудебное расследование. В понедельник, 10 января, также стало известно, что генерал-майор полиции Казахстана Жанат Сулейменов совершил самоубийство. Причины произошедшего выясняются.
Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 17. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД республики.
Как сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан», в ходе беспорядков погибли 164 человека. Более двух тысяч человек обратились за медицинской помощью.
Ранее детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин сообщила о гибели двух детей. Еще один ребенок, по ее данным, находится в тяжелом состоянии.
10 января пресс-служба президента Казахстана сообщила, что на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Кроме того, правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).
Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате. Как сообщает корреспондент ТАСС, на площади остались полицейские. Военные проводят усиленное патрулирование всех улиц в городе. Как заявил аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром. В городе ведется уборка территории, с улиц вывезено более 200 тонн мусора, со дворов — более тысячи тонн твердо-бытовых отходов.
Пресс-служба мэра также заявляет, что в городе возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых работают в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге (0,16 доллара — ред.) за литр.
В столице Казахстана возобновили работу интернета. В городе его включают только на несколько часов в день. 9 января интернет работал с 8:00 утра до 12:00 по местному времени, 8 января с 9:00 до 16:00. Соединение нестабильное, отмечается отсутствие доступа к некоторым ресурсам и сайтам. В других регионах страны интернет по-прежнему отсутствует.
Все объекты здравоохранения Казахстана, кроме медицинских организаций Алма-Аты, работают в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана. В пресс-службе также заявили о создании межведомственной следственной оперативной группы для изучения причин беспорядков. Личный состав силовых структур переведен на особый режим несения службы и повышенной боевой готовности. Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии.
В Казахстане авиакомпании постепенно восстанавливают внутреннее и международное авиасообщение.
В «Аэрофлоте» отметили, что сначала отправят пассажиров отмененных рейсов, а позже — всех остальных. «Аэрофлот» прекратил выполнение рейсов в Казахстан вечером 5 января. Ряд рейсов также отменили и другие российские авиакомпании — «Уральские авиалинии» и S7.
По данным Ассоциации туроператоров России, в начале года в Казахстане находились не более 300−500 российских туристов. По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, всего к вечеру 9 января из страны вывезены 1 422 гражданина РФ.