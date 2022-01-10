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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главные заявления

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ началось с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане.

Источник: Организация Договора о коллективной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости.

«Речь идет о попытке государственного переворота».

Возникшие после протестов беспорядки готовились долгое время. В них участвовали террористы, в том числе иностранные.

Основной удар террористов был направлен против Алматы, падение города открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны.

Точное число жертв среди мирного населения уточняется.

Конституционный порядок в стране восстановлен.

В Казахстане находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.

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Президент России Владимир Путин

Ситуация в Казахстане «касается всех нас».

В стране «применялись присущие “Майдану” технологии силовой информационной поддержки беспорядков».

«Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций».

«Те люди, которые выступали из-за ситуации на газовом рынке — это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Надо поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой, чтобы потом не вышло, как в Казахстане.

«Уроки, о которых много говорилось, должны извлечь, прежде всего, в Узбекистане».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

На границах ОДКБ находится свыше 6 тыс. боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Обстановка на таджикско-афганской границе осложняется каждый день, необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана.

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