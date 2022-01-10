14:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главные заявления
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ началось с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане.
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Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости.
«Речь идет о попытке государственного переворота».
Возникшие после протестов беспорядки готовились долгое время. В них участвовали террористы, в том числе иностранные.
Основной удар террористов был направлен против Алматы, падение города открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны.
Точное число жертв среди мирного населения уточняется.
Конституционный порядок в стране восстановлен.
В Казахстане находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.
Ситуация в Казахстане «касается всех нас».
В стране «применялись присущие “Майдану” технологии силовой информационной поддержки беспорядков».
«Мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций».
«Те люди, которые выступали из-за ситуации на газовом рынке — это одни люди, и у них одни цели, а у тех, кто взял в руки оружие, нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели».
Надо поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой, чтобы потом не вышло, как в Казахстане.
«Уроки, о которых много говорилось, должны извлечь, прежде всего, в Узбекистане».
На границах ОДКБ находится свыше 6 тыс. боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Обстановка на таджикско-афганской границе осложняется каждый день, необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана.