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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выразили Вашингтону обеспокоенность по поводу экономического ущерба от возможных новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

По информации агентства, далеко не все западноевропейские союзники США по-прежнему одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы.

Отмечается, что некоторые государства опасаются не только ощутимых последствий для собственных экономик, но и ответных действий со стороны России, которая, по их мнению, может прекратить поставки газа в Европу.

Таким образом, принятие совместного соглашения по некоторым из антироссийских мер может оказаться непростой задачей для Соединенных Штатов и европейских партнеров, отмечают журналисты.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Киев и западные страны регулярно ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы стягивания войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что страна не собирается ни на кого нападать и может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

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