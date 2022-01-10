Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России

По информации агентства, далеко не все западноевропейские союзники США по-прежнему одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы.
Отмечается, что некоторые государства опасаются не только ощутимых последствий для собственных экономик, но и ответных действий со стороны России, которая, по их мнению, может прекратить поставки газа в Европу.
Таким образом, принятие совместного соглашения по некоторым из антироссийских мер может оказаться непростой задачей для Соединенных Штатов и европейских партнеров, отмечают журналисты.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Киев и западные страны регулярно ставят Москве санкционные ультиматумы из-за якобы стягивания войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что страна не собирается ни на кого нападать и может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.