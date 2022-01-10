Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 январяСоздание Лиги Наций, открытие первого в мире метро, сход лавины с горы Невадо-Уаскаран в Перу и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
19:23 (мск), источник: Ведомости

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве

Переговоры России и США по стратегической стабильности в Женеве завершились, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постоянное представительство США при женевском отделении ООН.

Источник: AFP 2021

«Переговоры завершились минут десять назад», — сказал пресс-секретарь миссии Джозеф Крузич.

Встреча сторон прошла за закрытыми дверями и продолжалась порядка 7,5 часов. После переговоров в Женеве контакты продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Читайте также
Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России

МИД России неоднократно заявлял, что в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».

Российскую делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Накануне стороны провели предварительные переговоры за рабочим ужином. Рябков рассказал, что разговор был сложным, но деловым.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Топ-5 российских акций с потенциалом роста в 2022 году
Банки поднимают ставки по ипотеке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь