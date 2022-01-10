Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 МВД объяснило отмену отметок в паспорте о браке и детях Необходимость в обязательном проставлении в российском паспорте штампов о регистрации брака и детях отпала из-за цифровизации, сообщили в пресс-центре МВД России.
Фоторепортажи
51Главные события 2021 года в фотографиях
25Как города мира украсили к Новому году
20:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Замгоссекректаря США: Россия докажет желание деэскалации, вернув войска в казармы

Заместитель госсекректаря США Уэнди Шерман назвала разговор с представителем российской делегации, заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым «откровенным и прямым».

Источник: AFP 2021

Она заявила, что США на переговорах по гарантиям безопасности дали понять, что готовы обсуждать вопросы о размещении ракет в Европе, однако не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО. Она подчеркнула, что переговоры по вопросам безопасности невозможно завершить в короткие сроки — за дни или недели.

«Сегодня состоялась дискуссии для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и пунктов озабоченности друг друга. Это не было то, что называют переговорами», — отметила она на брифинге. По ее словам, США предложили России встретиться для обсуждения вопроса еще раз в скором времени.

Как рассказала госпожа Шерман, в ходе переговоров американская сторона обозначила российской, что последствия «вторжения» на Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году. США, по ее словам, определяют деэскалацию как возвращение российских войск в казармы или уведомление США о том, какие учения проводятся России и какова их цель. Она добавила, что США пока не знают, готова ли Россия к такого рода деэскалации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Блинкен: Путин хочет восстановить СССР
Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь