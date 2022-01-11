Госдеп предостерег Россию от недооценки американских рычагов воздействия

02:05 (мск), источник: РБК
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России не стоит недооценивать рычаги воздействия на нее, которые есть у США и их союзников, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Я бы не стал недооценивать рычаги США и коллективные рычаги, которые есть у нас. <…> У Соединенных Штатов много рычагов воздействия на Российскую Федерацию и еще больше — когда мы работаем <…> вместе с НАТО, ЕС и другими партнерами, в том числе Украиной», — подчеркнул Прайс.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, который ранее призвал США к максимальной ответственности и заявил, что нельзя оценивать риски, связанные с возможным усилением конфронтации.
Представитель Госдепа на брифинге отметил, что США и их союзники и партнеры готовы ввести «беспрецедентные, жесткие санкции» в случае российского вторжения на Украину. Он подчеркнул, что до этого Вашингтон намерен пытаться разрешить ситуацию дипломатическими способами.
Россия и США 9 и 10 января провели в Женеве переговоры по гарантиям безопасности. Представлявший Россию Рябков после консультаций заявил, что стороны не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток — одном из ключевых предложений России. По его словам, тема нерасширения НАТО и его юридических гарантий вызвала со стороны США серьезные возражения. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не может отступить от этих требований.
Предложения России по гарантиям безопасности содержатся в проекте договора, которые Москва в середине декабря 2021 года направила НАТО и США. 12 января Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями Североатлантического альянса в Брюсселе, а 13-го — на заседании ОБСЕ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее исключил возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины.
Замгоссекретаря США Вэнди Шерман после переговоров заявила, что Вашингтон готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России, ужесточить экспортный контроль и оказывать помощь союзникам в случае вторжения на Украину. По ее словам, американская сторона подчеркнула, что Москва должна сделать выбор: начать деэскалацию на границе или столкнуться с последствиями. Рябков в ответ заявил, что попытки запугать и шантажировать Россию не дадут нужного результата. Он вновь опроверг данные о готовящемся вторжении на Украину.
Associated Press и Bloomberg ранее писали, что, если Россия введет войска на Украину, США могут внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в него входят Иран, КНДР, Куба и Сирия.