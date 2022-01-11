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04:28 (мск), источник: ТАСС

CNN: США в декабре тайно одобрили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. США в конце декабря 2021 года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Источник: AP 2021

По их информации, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. К настоящему моменту поставки не начались, уточняют источники CNN. Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи Киеву в начале января.

В конце декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Им предусматривается, что на военную помощь Украине будет выделено $300 млн, еще 150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

Вашингтон с 2014 года выделил $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины. В 2021 году Украине было выделено более $450 млн помощи на задачи обеспечения безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию государствами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

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