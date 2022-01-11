Вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

Во время выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) Токаев рассказал, что ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась. «Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью к ОДКБ.
По словам президента, «над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы». Токаев раскритиковал работу Комитета нацбезопасности страны, который «не разглядел угрозу».
«Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки осталось найти только повод, который появился бы в любом случае», — убежден президент Казахстана.
2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения миротворцев.