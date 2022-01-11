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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Какие меры предложил президент Казахстана Токаев после протестов. Главное

Президент рассказал о реформе правоохранительных органов, экономических и социальных мерах.

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      Реформа правоохранительных органов

      • Система безопасности Казахстана будет реорганизована.
      • «Предстоит перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки».
      • Сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, погранслужба будет усилена.
      • «Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов. Повысить правовую защищенность полицейских, ужесточить ответственность за нападение на представителя власти и неподчинение законным требованиям».

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что основная миссия миротворцев ОДКБ завершена. Через два дня начнется их вывод, процесс займет не более 10 дней.

      Экономические и социальные меры

      • Банк развития Казахстана (БРК) реформируют. «БРК по сути превратился в личный банк для узкого круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
      • Вводится пятилетний мораторий на повышение зарплат депутатов, акимов и членов правительства. У работников бюджетной сферы зарплаты будут расти.
      • Будет создан общественный социальный фонд для решения социальных проблем. «Благодаря первому президенту — елбасы (Нурсултан Назарбаев.— “Ъ”), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — заявил Токаев.
      • В течение двух месяцев будет принята программа по повышению доходов населения.
      • «Все обязательства и гарантии государства будут исполнены», чтобы восстановить доверие инвесторов.
      • Необходимо обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль транзакций лиц, необоснованно выводящих средства из страны.

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