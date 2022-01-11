10:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Какие меры предложил президент Казахстана Токаев после протестов. Главное
Президент рассказал о реформе правоохранительных органов, экономических и социальных мерах.
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Реформа правоохранительных органов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что основная миссия миротворцев ОДКБ завершена. Через два дня начнется их вывод, процесс займет не более 10 дней.
Экономические и социальные меры