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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В России введут наказание за незаконную благотворительность

За хищения, которые будут совершены при помощи ящиков для пожертвований лицами, не имеющими права на благотворительность, вводится административная ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 «Мелкое хищение» дополняется новой частью 3. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: РИА "Новости"

Согласно кодексу, за мелкое хищение, не превышающее 2,5 тысячи рублей, вводится три меры наказания, среди которых штраф, административный арест, а также обязательные работы с конфискацией орудия правонарушения. Уточняется, что штраф составит до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее трех тысяч рублей. Кроме того, незаконному сборщику милостыни может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Для юридических лиц, которые организуют незаконный сбор милостыни, штрафы будут составлять от 20 до 50 тысяч рублей. Вместе с тем в КоАП внесли новую норму об административной ответственности некоммерческой организации, имеющую право на благотворительную деятельность, но при этом нарушающую требования к сбору пожертвований.

В данном случае речь идет о порядке установки ящиков, использовании и правилах извлечения средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 60 дней после его официального опубликования.

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