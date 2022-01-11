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13:17 (мск), источник: Секрет Фирмы

Первый российский регион полностью отменит систему QR-кодов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков намерен отменить систему QR-кодов с 15 января. Глава региона заявил, что этот вопрос окончательно рассмотрят 13 января на региональном заседании оперштаба, однако по его мнению, QR-коды уже выполнили свою задачу. Таким образом, Орловская область станет первым регионом, где полностью отменят коды для доступа в общественные места. Ранее регионы отменяли их частично, чаще всего в ТЦ и фитнес-клубах.

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Источник: РИА "Новости"

«Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оперативного штаба, который состоится в этот четверг. Как мне кажется, свою задачу в определённой степени QR-коды выполнили. Думаю, сейчас нет смысла их сохранять», — заявил Клычков в ходе своего традиционного прямого эфира в Instagram.

При этом масочный режим в регионе сохранится. Клычков также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Губернатор уточнил, что COVID-19 по-прежнему остаётся опасным и быстро распространяющимся вирусом, особенно с учётом штамма «омикрон». В связи с этим Клычков приостановил обратное перепрофилирование коечного фонда в коронавирусных госпиталях.

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Сейчас в регионе QR-коды необходимы для допуска на объекты торговли, учреждения культуры, кинотеатры и концертные залы, учреждения физкультуры и спорта. Эти общественные места также можно посетить со справкой о перенесённом заболевании либо с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР в течение последних 72 часов.

С начала января 2022 года в Орловской области регистрируют от 95 до 110 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено более 71 000 заболевших. Уровень коллективного иммунитета достиг 74,33%, всего в области вакцинированы более 400 000 человек.

Ранее «Секрет» рассказывал, что в некоторых российских регионах частично или на период новогодних праздников отменили запреты на посещение общественных мест без QR-кода. В Свердловской области власти отменили QR-коды для входа в торговые центры, но сохранили их для походов в кафе и рестораны. Уральские меры повторили в Крыму. В Тульской области отменили коды для посещения фитнес-центров и бассейнов. При этом показывать сертификат всё так же необходимо при посещении спортивных мероприятий.

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