Первый российский регион полностью отменит систему QR-кодов

«Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оперативного штаба, который состоится в этот четверг. Как мне кажется, свою задачу в определённой степени QR-коды выполнили. Думаю, сейчас нет смысла их сохранять», — заявил Клычков в ходе своего традиционного прямого эфира в Instagram.
При этом масочный режим в регионе сохранится. Клычков также напомнил о важности вакцинации от коронавируса. Губернатор уточнил, что COVID-19 по-прежнему остаётся опасным и быстро распространяющимся вирусом, особенно с учётом штамма «омикрон». В связи с этим Клычков приостановил обратное перепрофилирование коечного фонда в коронавирусных госпиталях.
Сейчас в регионе QR-коды необходимы для допуска на объекты торговли, учреждения культуры, кинотеатры и концертные залы, учреждения физкультуры и спорта. Эти общественные места также можно посетить со справкой о перенесённом заболевании либо с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР в течение последних 72 часов.
С начала января 2022 года в Орловской области регистрируют от 95 до 110 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено более 71 000 заболевших. Уровень коллективного иммунитета достиг 74,33%, всего в области вакцинированы более 400 000 человек.
Ранее «Секрет» рассказывал, что в некоторых российских регионах частично или на период новогодних праздников отменили запреты на посещение общественных мест без QR-кода. В Свердловской области власти отменили QR-коды для входа в торговые центры, но сохранили их для походов в кафе и рестораны. Уральские меры повторили в Крыму. В Тульской области отменили коды для посещения фитнес-центров и бассейнов. При этом показывать сертификат всё так же необходимо при посещении спортивных мероприятий.