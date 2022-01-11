Кремль ответил на планы США оставить россиян без импортной электроники

Журналисты попросили Пескова прокомментировать возможные санкции со стороны Вашингтона, который угрожает запретить ввоз в РФ смартфонов и «даже холодильников». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это не самая страшная угроза.
Слава богу, всё-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни.
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России (цитата по РИА «Новости»)
Представитель Кремля уточнил, что «американские оппоненты продолжают как мантру публиковать угрозы о предстоящих санкциях». Он назвал подобные заявления «информационными вбросами». Песков отметил, что эту информацию можно назвать лишь «артподготовкой перед тем раундом консультаций», которые начались 10 января в Женеве.
Но подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую (замглавы МИД РФ. — Прим. «Секрета») Рябковым и вооружённую тезисами Путина, которые были чётко сформулированы. Но конечно, это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне консультаций.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников рассказала, что власти США совместно со странами-союзницами разрабатывают экспортные ограничения в отношении России на случай «вторжения» российских войск на Украину. По информации издания, санкции могут затронуть потребительскую электронику и оборонный сектор.
Уточнялось, что американский Минторг продумывает введение запрета на экспорт любых потребительских товаров в России, в том числе мобильных телефонов, компьютеров, холодильников и стиральных машин, которые используют американские технологии или разработаны в США.
Ранее «Секрет» рассказывал, что во время двусторонних переговоров по безопасности США и России, которые прошли 10 января в Женеве, делегации стран не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток и даже не достигли какого-либо прогресса по этому вопросу. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что эта тема — ключевая для национальной безопасности России, от этих требований страна никак не может отступать.