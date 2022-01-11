Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 январяКалендарная реформа и перенос Нового года, создание центра подготовки космонавтов в СССР и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
25Как города мира украсили к Новому году
15:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Кремль ответил на планы США оставить россиян без импортной электроники

В Кремле прокомментировали угрозы США, связанные с новыми санкциями. Ранее The New York Times сообщила, что ограничения могут коснуться поставок всей потребительской электроники и бытовой техники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это не самое страшное, а «посудомойки не относятся к категории самого святого». По его словам, следует понимать, что эти угрозы создают лишь информационный фон для переговоров РФ и США в Женеве.

Источник: AP 2021

Журналисты попросили Пескова прокомментировать возможные санкции со стороны Вашингтона, который угрожает запретить ввоз в РФ смартфонов и «даже холодильников». По словам пресс-секретаря Владимира Путина, это не самая страшная угроза.

Слава богу, всё-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России (цитата по РИА «Новости»)

Представитель Кремля уточнил, что «американские оппоненты продолжают как мантру публиковать угрозы о предстоящих санкциях». Он назвал подобные заявления «информационными вбросами». Песков отметил, что эту информацию можно назвать лишь «артподготовкой перед тем раундом консультаций», которые начались 10 января в Женеве.

Но подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую (замглавы МИД РФ. — Прим. «Секрета») Рябковым и вооружённую тезисами Путина, которые были чётко сформулированы. Но конечно, это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне консультаций.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников рассказала, что власти США совместно со странами-союзницами разрабатывают экспортные ограничения в отношении России на случай «вторжения» российских войск на Украину. По информации издания, санкции могут затронуть потребительскую электронику и оборонный сектор.

Уточнялось, что американский Минторг продумывает введение запрета на экспорт любых потребительских товаров в России, в том числе мобильных телефонов, компьютеров, холодильников и стиральных машин, которые используют американские технологии или разработаны в США.

Ранее «Секрет» рассказывал, что во время двусторонних переговоров по безопасности США и России, которые прошли 10 января в Женеве, делегации стран не смогли договориться о нерасширении НАТО на восток и даже не достигли какого-либо прогресса по этому вопросу. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что эта тема — ключевая для национальной безопасности России, от этих требований страна никак не может отступать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Новые санкции США
Теннисисту Джоковичу грозит тюрьма за нарушение антиковидных правил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь