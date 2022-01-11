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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова обвинила Псаки в некомпетентности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже несколько раз «подставляла американское руководство» своими некомпетентными заявлениями, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что Псаки ведет себя непрофессионально.

Источник: РИА "Новости"

«Это человек (Джен Псаки.— “Ъ”), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — заявила Захарова в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее представительница МИД РФ раскритиковала госпожу Псаки за ее высказывания о ходе переговоров России и США. Пресс-секретарь Белого дома сказала, что «никто не должен удивляться, если Россия распространит дезинформацию» по итогам переговоров. Мария Захарова считает, что подобные заявления «вызывают глубокое сочувствие».

Переговоры Москвы и Вашингтона прошли в Женеве вчера, 10 января. Джен Псаки назвала их искренними и откровенными. В МИД РФ считают, что прошедшие консультации были сложными, но профессиональными.

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