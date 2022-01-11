Захарова прокомментировала высказывание экс-главы МИД Польши о России

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Сикорский ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который назвал НАТО «проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора (ОВД) и СССР земли».
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», — написал Сикорский в своем Twitter-аккаунте (цитата по «РИА Новости»). Слова евродепутата также прокомментировал замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин. Он заявил, что у Сикорского «кишка тонка», а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, «всегда подтявкивают из-за спины хозяина».
10—13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, 13 января — переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны.