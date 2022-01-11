Посол США считает ситуацию на границе России и Украины чрезвычайной

«На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ (Уильям) Бернс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной», — заявил господин Салливан в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). По словам посла, ситуация на Украине обостряется из-за стягивания российских военных сил к границам.
Говоря о прошедших накануне в Женеве российско-американских переговорах по вопросам безопасности, дипломат отказался считать их провалом. «Нет, совершенно не так. В конечном счете он (провал. — “Ъ”) может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной», — добавил дипломат. Он убежден, что лучший способ добиться взаимодействия — проводить непубличные дискуссии наподобие тех, что прошли вчера.
МИД России представил проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе в декабре. РФ потребовала от США отказаться от создания военных баз на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО, а альянсу следует прекратить расширяться на восток.