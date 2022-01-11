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21:27 (мск), источник: © РИА Новости

Постпред США при НАТО назвала условие для обсуждения Украины с Россией

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США не будут принимать решений, касающихся Украины, без ее участия, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Источник: AP 2021

«Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО», — сказала она журналистам в преддверии заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.

Ни одна страна НАТО не готова обсуждать с Россией уступки в отношении политики открытых дверей альянса, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

«Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей», — сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам в рамках заседания Совета Россия — НАТО.

При этом американский дипломат добавила, что в Вашингтоне не знают, с какими предложениями и настроем российская сторона подойдет к переговорам с НАТО.

Кроме того, страны НАТО готовы к предстоящим переговорам с РФ в рамках заседания Совета Россия — НАТО, позиции союзников едины, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

«Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции», — сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам.

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