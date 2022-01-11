Постпред США при НАТО назвала условие для обсуждения Украины с Россией

«Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО», — сказала она журналистам в преддверии заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.
Ни одна страна НАТО не готова обсуждать с Россией уступки в отношении политики открытых дверей альянса, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Из наших предыдущих консультаций с нашими союзниками по НАТО стало ясно, что ни одна из союзных стран не хочет вести переговоры по возможному пересмотру политики открытых дверей», — сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам в рамках заседания Совета Россия — НАТО.
При этом американский дипломат добавила, что в Вашингтоне не знают, с какими предложениями и настроем российская сторона подойдет к переговорам с НАТО.
Кроме того, страны НАТО готовы к предстоящим переговорам с РФ в рамках заседания Совета Россия — НАТО, позиции союзников едины, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
«Все союзники по НАТО готовятся сесть за стол переговоров с мыслью, что мы должны подойти к этому вопросу вместе. Мы едины в нашей позиции», — сказала Смит в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящим переговорам.