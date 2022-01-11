НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — ответила она на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».
Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики «открытых дверей».
РФ и США 9—10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По итогам встречи в Швейцарии замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы отказ НАТО от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это «абсолютный императив».
Он подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений. По словам дипломата, без продвижения по этим трем ключевым направлениям работа по другим аспектам будет под вопросом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.