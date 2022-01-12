Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации «Северного потока — 2»

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — сказала дипломат.
Она добавила, что Берлин подтвердил готовность заблокировать проект в случае российской агрессии против Украины.
При этом, 8 января генсек правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил, что запуск «Северного потока — 2» не связан с политикой. Он подчеркнул, что в Берлине взвесили «многочисленные опасения» и приняли их во внимание.
По словам генсека, большинство немцев высказываются за скорейший запуск газопровода.
Кюнерт добавил, что «дипломатический инструментарий» Берлина гораздо богаче, чем «просто отключение газопровода».
Сейчас «Северный поток — 2» уже полностью построен и заполнен техническим газом. Начатая процедура одобрения Федеральным сетевым агентством Германии приостановилась, так как регулятор потребовал от Nord Sream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора.
Этот процесс может занять несколько месяцев. Аналитики ожидают запуска газопровода не ранее второго полугодия 2022 года.
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом. Так, западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.