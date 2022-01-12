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03:01 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ раскрыли состав «тайной помощи» США Украине на 200 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. США в рамках оказания «тайной помощи» Украине намерены поставить ей радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона, пишет газета Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Источник: Reuters

Накануне телеканал CNN передавал, что в декабре 2021 года администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 200 миллионов долларов.

Телеканал обращал внимание, что решение было принято за несколько недель до состоявшихся 10 января переговоров США и РФ по стратегической стабильности в Женеве.

В свою очередь, Politico, ссылаясь на советника президента Украины Владимира Зеленского и представителя властей США, знакомого с подробностями данного шага, информирует, что США в рамках этого пакета помощи намерены направить своему европейскому партнеру «радарную систему и некоторое морское оборудование». Издание не уточняет, когда именно начнутся первые поставки.

По информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств. В рамках данного механизма глава государства может поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, «находящуюся в опасности».

Вслед за этим администрация президента должна уведомить конгресс о том, что «непредвиденная ситуация требует оказания (другой стране) немедленной военной помощи».

Однако, как утверждают несколько опрошенных газетой конгрессменов, они впервые услышали о данной процедуре лишь во время недавнего закрытого брифинга. Кроме того, собеседники газеты уточняют, что поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов еще не начались, поскольку процесс списания средств завершился лишь недавно.

В 2021 году президент Джо Байден поручил госдепартаменту предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, выделенных из средств Пентагона.

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