Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей

В комитете ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры «Известиям» рассказали, что законопроект планируется рассмотреть в эту сессию, а его первое чтение должно пройти уже в феврале.
«Сегодня катастрофически не хватает врачей и медработников, которые бы проводили такие осмотры. По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет. Безусловно, наш комитет этот законопроект поддержит, так как он очень нужен стране», — рассказал «Известиям» глава комитета и автор законопроекта Евгений Москвичев.
По мнению экспертов, реализация инициативы приведет к более объективным медицинским обследованиям.
— Это можно поддержать, так как в реальной жизни сегодня, как правило, никакой медосмотр водителей не проводится. Например, представим типичного таксиста, который должен всё утро провести в медицинской организации, чтобы получить допуск на маршрут, — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, нынешние стандарты обследования водителей достались в наследство от СССР, где были государственные автоколонны и таксопарки, в которых работали штатные врачи и другие специалисты.
— Сейчас этого уже нет и в современной экономике невозможно из-за больших издержек, поэтому телемедицина — вполне разумный и доступный путь к тому, как выпустить на работу адекватного водителя, — убежден эксперт.
Он отметил, что все необходимые анализы вполне можно собрать на специальном оборудовании, где возможно даже дистанционное общение с врачом по видеосвязи.
С этим мнением согласен президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов. По его словам, организация системы дистанционного медицинского осмотра позволила бы проводить исследования водителей более качественно, объективно, а также без лишних издержек.
Он рассказал, что сегодня многие таксисты не проходят никаких осмотров. Если бы появилась единая система телемедицинских обследований, то записать в нее «липовый» допуск стало бы гораздо сложнее, убежден эксперт.