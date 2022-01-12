Дочь Назарбаева не появилась на заседании парламента. Это объяснили её болезнью

По словам её помощницы Жанны Ермековой, состояние здоровья Назарбаевой оценивается как средней тяжести, она находится у себя дома в Алма-Ате. В пресс-службе Мажилиса заявили, что депутат с декабря на больничном из-за COVID-19.
C января 2021 года Назарбаева входит в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса. Также она возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева. Ранее она была спикером сената парламента.
Она не приходила на заседания Мажилиса 11 и 12 января.
2 января в Мангистауской области на западе Казахстана начались массовые протесты против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Вскоре к протестующим примкнули жители соседних областей. Митингующие вышли на улицы Алма-Аты, Караганды, Актобе и других крупных городов.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики, однако беспорядки не прекратились.
7 января Токаев отдал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. Участников беспорядков официальные власти начали называть террористами.
11 января Токаев издал указ о назначении Алихана Смаилова главой кабмина. Он поручил Минэкономики до 20 января разработать проект программы действий правительства на 2022 год и уточнил, что все планируемые меры должны быть достижимыми.