Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана

«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова», — написал Примаков в своем Telegram-канале. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.
Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации.
Евгений Примаковглава Россотрудничества
Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела.
«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», — написал Примаков.
Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане.
Евгений Примаковглава Россотрудничества
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.