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14:04 (мск), источник: © РИА Новости

Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего.

Источник: © РИА Новости

«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова», — написал Примаков в своем Telegram-канале. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.

Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации.
Евгений Примаков
глава Россотрудничества

Он отметил при этом, что Россотрудничество не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту», — написал Примаков.

Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане.
Евгений Примаков
глава Россотрудничества

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики, в котором ряд членов кабинета сохранили свои посты, а некоторые получили повышение.

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