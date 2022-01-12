Песков ответил на данные об отказе от «путинского» парка в Петербурге

Планы по созданию арт-парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга сохраняются, однако на этой территории также может появиться Судебный квартал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
10 января Русская служба Би-би-си сообщила, что президент Владимир Путин своим распоряжением отменил план строительства парка «Тучков буян».
По данным службы, на месте, где должен был располагаться парк, построят Судебный квартал, куда впоследствии переедет Верховный суд.
На вопрос о судьбе «Тучкова буяна» Песков в среду, 12 января, ответил: «Лучше, конечно, спрашивать в мэрии Санкт-Петербурга, но насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет».
Руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт‑Петербурга Инна Карпушина в ответ на сообщение Би-би-си заявила РБК, что проект парка «Тучков буян» по-прежнему «находится в разработке». «Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста», — уточнила она.
Парк «Тучков буян» планировалось построить на площади около 10 га в районе набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом в Санкт-Петербурге. Международный архитектурный конкурс по выбору концепции парка проходил в 2019—2020 годах. Победителями конкурса стали архитектурное бюро «Студия 44» и голландское бюро West 8.
Согласно конкурсному проекту, стоимость парка не должна превышать 6 млрд руб., в нем необходимо провести озеленение не менее 70% территории, построить многофункциональный павильон (600 кв. м), оранжерею (1,5 тыс. кв. м), предприятия общественного питания (2,3 тыс. кв. м) и другие общественные пространства.
В феврале 2020 года губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что на проектирование и строительство парка понадобится до двух с половиной лет. «Да, для федерального бюджета это обошлось недешево», — признал он тогда, на что президент ответил: «Для Питера не жалко».
В июне 2021 года Беглов выразил уверенность, что будущий парк «войдет в главный туристический маршрут Петербурга». При этом за месяц до этого руководитель «Студии 44» Никита Явейн сообщил, что реализация проекта по созданию арт-парка приостановлена как минимум до 2022 года.
О намерении перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург Путин говорил еще в 2012 году. Комплекс зданий для ВС изначально планировали строить на Петроградской стороне. Однако в 2019 году власти города объявили, что Судебный квартал решили перенести на Смольную набережную, а на прежнем месте разобьют парк. Путин тогда это решение поддержал и заявил, что место под будущий парк «достойно мировых столиц».