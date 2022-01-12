17:14 (мск), источник: ТАСС
Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
В Ростехе сообщили, что полет самолета проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут.
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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала “Туполев” (в составе ОАК госкорпорации “Ростех”) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — сказали в Ростехе.
Там также уточнили, что полет самолета проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, чьи слова приводит пресс-служба Ростеха, заявил, что процент обновленных и модернизированных систем и оборудования в ракетоносце Ту-160М доходит до 80.
«В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование», — сказал он.
Слюсарь подчеркнул, что Ту-160М является одним из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. «Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. В подготовке цифровой документации в интересах проекта участвовал целый ряд авиастроительных конструкторских бюро. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», — сказал он.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ракетоносец Ту-160 в дальнейшем может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных.
«Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных», — сказал он.
Как подчеркнул Мантуров, был восстановлен полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации «М». Самолет получил модернизированные двигатели, модернизированные системы управления, навигационные системы, системы управления вооружением.
Также была проведена модернизация Казанского авиационного завода: было обновлено оборудование цехов, летно-испытательная база, запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.
«В рамках программы на Казанском авиационном заводе было обновлено и модернизировано более 40 процентов оборудования цехов, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку. Для “Туполева” воспроизводство Ту-160 — важнейший проект, означающий не только обновление материально-технической базы и восстановление ключевых компетенций, но и выход на новый уровень возможностей проектирования и серийного производства сложнейших и передовых авиационных комплексов», — приводит пресс-служба слова управляющего директора ПАО «Туполев» Вадима Королева.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году. Для этого в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.
Ту-160 (неофициальное российское название «Белый лебедь») — советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет.